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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة العراقية تنذر ميليشيات إيران.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت مصادر عراقية، إن صبر الحكومة بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات المقربة من إيران، وذلك في أول رد بعد تهديد ميليشيا حزب الله لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بقطع أذنيه.
ونقلت قناة "العربية" عن المصادر قولها إن " إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة"، محذراً الفصائل من استهداف المنطقة الخضراء أو التعدي على القوات الأمنية.
وكشفت أن شخصيات سياسية مهمة وصلت إلى إيران حاملة رسالة سياسية حول هذه التهديدات، لضبط الميليشيات التي تهدد الكاظمي بشكل مباشر.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن هناك مليوناً و800 ألف عنصر عسكري ضمن قوام القوات الحكومية رهن أوامر مباشرة من مصطفى الكاظمي في فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.
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