شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يصطاد «الدواعش» في كركوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم (الأحد)، مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك، فيما استهدفت عبوة ناسفة رتلا للدعم اللوجستي تابعاً للتحالف في بابل. وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت مقتل اثنين من عناصر «داعش» الإرهابي في كمين لقوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمالاً) أمس الأول.

وقالت في بيان إن قوات الفرقة الخامسة تمكنت من قتل اثنين من عناصر «داعش» في كمين «محكم» بوادي «أبوشحمة» في ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك. وأضافت أن هذه العمليات النوعية والاستباقية تستهدف تجفيف منابع الإرهاب.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول «داعش» بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم في «مثلث الموت» بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على «داعش» باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.