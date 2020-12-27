شكرا لقرائتكم خبر السيسي: طالبنا باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجددا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي «إن الاتصال تناول كذلك بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل».