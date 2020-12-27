شكرا لقرائتكم خبر سجناء العدين يتعرضون للتعذيب والوحشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مسلسل الجرائم التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق السجناء والمختطفين والمخفين قسريا في سجونها، وبعد حادثة جريمة مقتل الفتاة ختام العشاري نتيجة تعرضها للاعتداء بعد اقتحام منزلها بمدينة العدين غرب محافظة إب، من قبل عناصر حوثية، تعرض سجناء لعمليات تعذيب وحشية في سجن إدارة أمن مديرية العدين الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. وأفادت المصادر أن من بين من تعرضوا لعمليات التعذيب الشاب فهيم الشهاب، بهدف إجباره على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. ونشر ناشطون وحقوقيون صورا للسجين الشهاب وعليه آثار تعذيب مروعة.

على صعيد آخر، أعلن الجيش اليمني العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر، وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني في بيان صحفي «إن التشكيل البحري التابع للمنطقة عثر على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر»، وأوضح أن ذلك يأتي بعد يومين من اكتشاف أربعة ألغام بحرية، وإتلافها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن قبل يومين ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، وأكد في بيان ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشدد على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمر 175 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيا في اليمن، وأوضحت المعلومات أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع (صدف) إيراني الصنع.

وفي السياق، أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ945 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب (غرب تعز)، في عملية تعد الثانية خلال أسبوع.

وقال المهندس يحيى عاطف سعيد، القائم بأعمال فريق جمع القذائف، «إن الألغام والقذائف المتنوعة والعبوات الناسفة التي تم إتلافها هي حصيلة ما تم نزعه من قبل فرق مسام المنتشرة على امتداد قرى ومناطق مديريات ساحل الحديدة غرب اليمن»، لافتا إلى أنه نفذ حتى الآن 42 عملية إتلاف في نفس المنطقة. وأشار إلى أن مشروع مسام تمكن منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 18 ديسمبر الجاري من نزع وتأمين 205853 لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة.

إلى ذلك أسقطت دفاعات التحالف العربي أمس طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة «إن دفاعات التحالف العربي الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي كانت تحلق فوق مدينة المخا».

مشاهدات يمنية

ميليشيات الحوثي تواصل زراعة الألغام البحرية والأرضية.

انتعاش طفيف للريال اليمني مقابل العملات الأخرى بمناطق الشرعية عقب تشكيل الحكومة.

وفاة البرلماني اليمني محمد البكري.

مسام ينتزع 1352 لغما حوثيا خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر.

ألغام أتلفت في باب المندب: