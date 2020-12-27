شكرا لقرائتكم خبر الكويت تطلق حملة التطعيم ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في الكويت أمس حملة التطعيم الفعلية التي تشرف عليها وزارة الصحة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث شهدت إقبالا كثيفا من قبل الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مركز الكويت للتطعيم بمنطقة مشرف يعمل بدقة وانتظام ومهارة عالية مع الأعداد الكبيرة لتلك الفئات التي توافدت على المركز لأخذ اللقاح. وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة عبدالعزيز الطشة «إن القطاع وفر كل الاحتياجات لإنجاح حملة التطعيم». وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة عبدالعزيز الطشة «إن القطاع وفر كل الاحتياجات لإنجاح حملة التطعيم».

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تطلق حملة التطعيم ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.