كمين محكم يسقط أحد قادة داعش بالعراق

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وقالت الوكالة، حسب ما أفاد موقع «السومرية نيوز» الالكتروني، «إن الموقوف مطلوب وفق أحكام الإرهاب، وصادرة بحقه مذكرات قبض عدة لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك ونينوى، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير»..

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية أمس إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم «داعش»، بعد نصب «كمين محكم» ومداهمة منزله في ناحية شوان بمحافظة كركوك «250 شمال بغداد».وقالت الوكالة، حسب ما أفاد موقع «السومرية نيوز» الالكتروني، «إن الموقوف مطلوب وفق أحكام الإرهاب، وصادرة بحقه مذكرات قبض عدة لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك ونينوى، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير»..

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