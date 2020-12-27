شكرا لقرائتكم خبر خلوصي يهدد.. وحفتر يرد: ستخرج من ليبيا بالقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار القول، في كلمة أمس الأحد أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، «ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا».وادعى أن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين، وقال «قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو ثلاثة آلاف عسكري ليبي».
وكان قائد الجيش الليبي هدد أخيرا بإخراج الجيش التركي من ليبيا بالقوة إذا لم يرحل منها طوعا، وقال حفتر «إنه لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا، ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، كما أكد «إنه لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية».
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