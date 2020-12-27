نتنياهو لبايدن: الاتفاق النووي الإيراني معيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على أن إسرائيل تعارض بشدة أي عودة للاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015، وأكد أن بلاده تعارض الاتفاق.

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