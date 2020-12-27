شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء احتفالات رأس السنة في مصر وغرامة مالية للمخالفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة، الأحد؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، قررت الحكومة المصرية إلغاء احتفالات رأس السنة، وإغلاق المنشآت التي تنظم أي احتفالية، ووقف أي احتفالات أو مهرجانات في الفترة الحالية، والإغلاق الكامل لدور المناسبات.

وأكدت أن هنالك غرامة فورية بقيمة 50 جنيه مصري للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، وتطبق الغرامة من الأحد المقبل، وسيتم فرض غرامة مالية قيمتها 4 آلاف جنيه مصري على المنشآت مثل: المطاعم والمقاهي التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وأكد البيان أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تسجيل عدد من اللقاحات التي تم الإعلان عنها عالمياً، والتعاقد مع الشركات المنتجة لها.

جاءت القرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الأحد، والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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