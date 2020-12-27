شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى في هجوم لـ«بوكو حرام» على قرى نيجيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

قُتل 10 أشحاص على الأقل بينهم 4 عناصر أمن، في هجوم لجماعة «بوكو حرام» على ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا.

ووصل المهاجمون مساء السبت، إلى قرى شافا وأزاري وتشان الادي، على متن 6 شاحنات وأضرموا النار في المنازل والمقار العامة، كما أطلقوا النار عشوائياً على السكان.

وقال ساني محمد الذي يقود ميليشيات تتصدى للمتطرفين: إن الهجوم أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، «وإحراق منازل ومتاجر وكنائس».

ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعداً للهجمات منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول.

وخطف مسلحون من جماعة بوكو حرام السبت، نحو 40 شخصاً يعملون في قطع الأشجار، وقتلوا ثلاثة آخرين في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون.

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