شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة قتلى في هجوم بسكين في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

قتل رجل مسلح بسكين سبعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين، الأحد، في مدينة صغيرة في شمال شرقي الصين لأسباب لا تزال مجهولة، وفق وسيلة إعلام رسمية.

وقالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» إن المأساة وقعت صباح الأحد في أحد شوارع كايوان في مقاطعة لياونينغ، مشيرة إلى سقوط سبعة قتلى وسبعة جرحى في ما يبدو أنه «هجوم عشوائي».

وذكرت الوكالة أن الشرطة اعتقلت الجاني.

من جهته أوضح مكتب الأمن العام في كايوان في بيان نشره على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي إنه يجري التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة.