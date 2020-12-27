شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 37 شخصاً على الأقل في حادث تصادم بالكاميرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

لقي 37 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم عشر نساء وأربعة أطفال، جراء اصطدام «حافلة» بشاحنة وسط الكاميرون.

وأوضح مفوض الشرطة في منطقة نديكينيمكي أن الحافلة اصطدمت بشاحنة ثقيلة كانت تسلك الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة 37 شخصاً وإصابة 19 راكباً آخر في الحافلة.

وكان ركاب الحافلة في طريق العودة إلى العاصمة ياوندي إثر عطلة عيد الميلاد.

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