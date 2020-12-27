شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة لخادمة سرقت مخدومها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

دانت محكمة الجنايات في دبي، خادمة آسيوية (45 عاماً) سرقت أموالاً من محفظة مخدومها على مدار سبع سنوات، وقضت بحبسها ثلاثة أشهر وتغريمها 20 ألف درهم، والإبعاد.

وتعود الواقعة إلى سبتمبر الماضي حين تقدم أوروبي ببلاغ لشرطة دبي، يتهم فيه خادمة تعمل في منزله بالسرقة. وحسب إفادة المجني عليه في أوراق القضية، فإن المدانة دأبت على سرقة مبالغ مالية من محفظته ومحفظة زوجته، ولكنه لم يكن متأكداً من جرمها؛ كونها تعمل لديهم منذ فترة طويلة، فقام بتركيب كاميرات مراقبة داخل المنزل للتأكد من الأمر، حيث شاهد الخادمة خلال قيامها بعملية السرقة في ثلاثة أيام مختلفة.

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