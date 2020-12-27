شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يزيد الخناق على صدارة الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

زاد أهلي جدة من الخناق على المتصدر الهلال في الدوري السعودي للمحترفين عندما قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة بعد فوزه على مضيفه الرائد 2-1 ضمن الجولة العاشرة.

ورفع الفريق الجداوي رصيده إلى 22 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن الهلال الذي سقط في فخ التعادل 1-1 أمام الاتحاد السبت.

وللمباراة الثانية توالياً قاد السوري عمر السومة كتيبة فلادان ميلوفيتش إلى بر الأمان عندما صوب كرة لا ترد من خطأ خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى الجزائري عز الدين دوخة الذي وقف عاجزاً عن فعل شيء في الدقيقة 91.

ورفع السومة رصيده التهديفي إلى 6 أهداف متقاسماً وصافة الهدافين ورفع رقمه العام إلى 128 هدفاً في تاريخ الدوري.

ورغم مبادرته بالتقدم عن طريق الصربي نيمانجا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء إلا أن«رائد التحدي» فقد التقدم في الدقيقة 55 بعدما تعادل الروماني بيتريتا للضيوف، قبل أن يخسر أصحاب الأرض اللقاء مع ضربة السومة ليتلقى الفريق خسارته الخامسة ويتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جانبه، تمكن الفتح من الخروج بفوز صعب على حساب ضيفه الفيصلي 3-2، حيث أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين 3-صفر عن طريق علي الزقعان ( هدفين) ومراد باتنا، وفي الشوط الثاني جاءت ردة الفعل من الفيصلي قوية فأحرز هدفين بواسطة محمد الصيعري وتفاريس (71-72).

ورفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة متقدماً للمركز التاسع بفارق الأهداف عن الفيصلي العاشر والذي يلتقي النصر الخميس المقبل.

وفقد الفتح نجمه الجرائري سفيان بن دبكه الذي طرد في الدقيقة 85 ليغيب عن اللقاء القادم ضد ضمك بجانب المدافع مروان سعدان الذي حصل على الصفراء الرابعة.

وخسر أبها على أرضه من الوحدة صفر-1 ليصبح لدى الأخير 15 نقطة ويتقدم للمركز السادس، بينما بقي أبها برصيد 11 نقطة في المركز الثالث عشر.