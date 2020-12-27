شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يغيب عن المباراة الأخيرة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد برشلونة الإسباني خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته الأخيرة لعام 2020، بسبب إصابة في كاحله بحسب ما أعلن الأحد النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان إن ميسي «يُكمِل العلاج في كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات بعد مباراة برشلونة وإيبار» المقررة الثلاثاء، في المرحلة السادسة عشرة الأخيرة لهذا العام من الدوري الإسباني.

وسبق لميسي أن غاب عن برشلونة في مباراتين خلال الشهر الحالي، وذلك في دوري أبطال أوروبا ضد دينامو كييف الأوكراني، وفيرنسفارويش المجري.

وخاض الأرجنتيني 18 مباراة مع النادي الكتالوني هذا الموسم، مسجلاً 10 أهداف، آخرها ضد بلد الوليد (3-0) ما سمح له بأن يتقدم على أسطورة البرازيل بيليه من حيث عدد الأهداف مع فريق واحد.

ورفع ميسي رصيده إلى 644 هدفاً بقميص النادي الكتالوني، متفوقاً بفارق هدف عن العدد الذي سجله بيليه مع سانتوس.

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