شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تزور «الوطنية للكابلات» و«يوروجلف للمحولات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مصنع الوطنية لصناعة الكابلات؛ للاطلاع على التجهيزات وخطوط الإنتاج، وإجراء الاختبارات النهائية للكابلات، كما قام فريق من قسم تمديد الكابلات بإدارة خدمات الكهرباء، بزيارة لمصنع يوروجلف بالحمرية لتصنيع المحولات بهدف توفير المواد اللازمة لتوصيل الخدمات للمتعاملين في موعدها، والتأكد من جودة المنتجات وتوفير المخزون الكافي؛ لضمان تزويد مشروعات الهيئة بالكابلات والمحولات وكافة المستلزمات.

وأوضح المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة خدمات الكهرباء، بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص خلال المرحلة الحالية على تنويع مصادر توريد الكابلات والمحولات، وكافة المستلزمات لتوفير المواد اللازمة للتوصيل في موعدها وبدون تأخير؛ حيث تحرص الهيئة على التميز والجودة في الخدمات التي تقدمها، وتعتمد في تحقيق ذلك على التعامل والتعاقد مع أفضل الشركات.

وأشار إلى أن الفريق الذي زار مصنع يوروجلف للمحولات ضم نخبة من الكفاءات والكوادر المواطنة المتخصصة، وتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتم اختيار 10% من الكمية التي تم الاتفاق على توريدها للهيئة، وشملت محولات 250 بعدد 24، ومحولات 500 بعدد 23، ومحولات 1000 بعدد 23، ومحولات 1500 مفرد بعدد 40، ومحولات 1500 ثنائي بعدد 25، على أن يتم توريد باقي الكمية خلال الأيام القادمة.