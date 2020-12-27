شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا والشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأهلي المصري بجائزة أفضل نادٍ في القرن (بين عامي 2001 و2020) في إفريقيا والشرق الأوسط المقدمة من «دبي جلوب سوكر» في الحفل الذي أقيم الأحد في فندق أرماني بالقرب من برج خليفة، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وعبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن سعادته بتتويج النادي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه فخر للنادي الأهلي أن يكون ممثلاً للأندية العربية والإفريقية في هذا المحفل العالمي، في دبي.

وتحدث الخطيب عن حظوظ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، وقال: لا شك أنها بطولة كبيرة كما أن لاعبينا بإمكانهم تقديم الأفضل خلالها، ونتمنى أن يحققوا مراكز متقدمة وسط نخبة الأندية العالمية.

وأضاف: على لاعبينا أن يكونوا جاهزين نفسياً لهذا الحدث الكبير، وأتمنى أن يتخطوا أي صعوبات كما عودونا في الماضي.

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جمعت الأهلي والزمالك قال: استطعنا تحقيق اللقب أمام فريق كبير، الزمالك، وكنا الأجدر بهذا اللقب.