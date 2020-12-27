شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطلق أغنية لدعم مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان محمد عدوية، أغنية دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا. وتركز الأغنية على أهمية مباردة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات. كان الرئيس قد أطلق مبادرة حياة كريمة قبل عدة سنوات، ونفذت المبادرة أعمالا اجتماعية وتنموية فى مئات القرى والمناطق، شملت قوافل صحية وتطوير منشآت ومرافق ومساندات مالية وغذائية، وآخر تلك الإجراءات توجيه الرئيس اليوم بالتوسع فى مشروع حياة كريمة لتشمل 1500 قرية على امتداد مصر، فى إطار الجهود المتواصلة لتحسين معيشة ملايين المواطنين فى كل المناطق والمحافظات.

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