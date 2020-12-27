شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: برلمان 2020 أول مجلس نيابى يضم 13 حزبا وتمثيل كبير للشباب والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو القطامى، إن برلمان 2020 يضم تنوع سياسى وحزبى يثرى الحياة السياسية والحزبية بشكل عام، حيث يضم 13 حزبا الى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمثيل مشرف للمرأة والشباب، وهذا بدوره سينعكس على المناقشات تحت القبة، ويجعل هناك أكثر من رأى فى المجلس الهدف فى النهاية مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول.

وأضاف القطامى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال استخراج كارنية العضوية، أن ملفات الصحة والتعليم، والتشريعات الاقتصادية، وكل ما هو متعلق بالمنظومة الإستثمارية سيكون أولوية كبرى تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، الى جانب قانون المحليات، وذلك لأهمية التشريع خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفى نفس الوقت للقيام بالدور الخدمى من قبل المحليات.

وأشار القطامى، إلى أن التعددية الحزبية من شأنها مناقشة كافة الموضوعات والاراء تحت القبة، ونسبة الشباب ستجعل ملف الشباب أولوية كبرى خلال الفصل التشريعى الثانى، الى جانب كافة التشريعات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، وأن مجلس النواب الجديد سيكون بمثابة همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.