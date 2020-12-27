لعدم ارتداء الكمامة.. إحالة عدد من الموظفين في بني سويف للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أحالت اللجنة المختصة بمتابعة الإجراءات الاحترازية في المصالح الحكومية ببني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، عددًا من الموظفين غير الملتزمين بارتداء الكمامات داخل مقار عملهم للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اللجنة بمديريات الصحة - الري - التنظيم والإدارة، وعدد من مكاتب وإدارات ديوان عام المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.​