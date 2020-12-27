الدفاع الروسية: عمل مركزنا اللوجستي في السودان لن يستهدف دول أخرى

أكد ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، أن عمل المركز اللوجستي البحري الروسي قيد الإنشاء في السودان لن يكون موجها ضد دول أخرى.

وفي مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، اليوم الأحد، أكد فومين تمسك روسيا بتوسيع وجودها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن

افتتاح مركزها اللوجستي في السودان سيسمح لأسطولها الحربي بتوفير الظروف اللازمة لأمن الأنشطة البحرية ليس لروسيا وحدها بل ولدول أخرى ومشاركة سفنها في عمليات عسكرية وإنسانية وخاصة بحفظ السلام ينفذها المجتمع الدولي.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن الأعمال الخاصة ببناء منشآت تابعة للأسطول الحربي الروسي خارج أراضي البلاد "تجري وفقا لخططه وتهدف إلى ضمان وتحقيق المصالح الوطنية لروسيا في المحيطات، ولا تقتضي شن عدوان ضد أي دولة".

ومنتصف نوفمبر الماضي، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية يمكنه استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.