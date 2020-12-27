سجن 35 مدانا بجزيرة الوراق

قضت محكمة في القاهرة، الأحد، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عاما بحق 35 من سكان جزيرة الوراق بسبب اشتباكات مع الشرطة التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة «التعديات». وكانت الاشتباكات وقعت في يوليو 2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل في القاهرة وبين الشرطة التي شنت حملة لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة «التعديات» على أراضي الدولة، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة 33 شرطيا والعديد من الأهالي.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحكاما بالسجن المؤبد (25 عاما) على متهم واحد و15 عاما على 30 متهما و5 سنوات على 4 متهمين. ويستطيع المتهمون الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية ثم محكمة النقض.