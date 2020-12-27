مقتل 4 جنود في باكستان

وفي أغسطس 2015، قتل 12 شخصا إثر تحطم مروحية عسكرية في شمال غرب البلاد. وفي مايو من العام نفسه، تحطمت مروحية عسكرية من طراز إم آي-17 في منتجع لتمضية العطل في تلال غلغت الخلابة ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم اثنان من السفراء الأجانب. تشتهر غلغت بلتستان بسلاسل جبالها الخلابة وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتتمتع بأهمية إستراتيجية إذ تتشارك حدودها مع الصين وأفغانستان وكشمير التي تسيطر عليها الهند.
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