الأردن يكتشف حالتي إصابة بسلالة «كورونا» المتحورة

سيف اليزيد - قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن المملكة اكتشفت حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد لأردنيين قادمين من بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الدكتور عبيدات قوله، إن اكتشاف «الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوص لهم».

وأشار وزير الصحة إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت 19 ديسمبر الجاري، مضيفاً أن «حالتهما الصحية ممتازة».

وأوضح الوزير الصحة أن الأردن تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين و«يتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي».

ويشير موقع «بترا» إلى أن مجموع الإصابات بمرض كوفيد - 19 الناجم عن العدوى بالفيروس بلغ 286 ألفاً و356. بينما وصل مجموع الوفيات إلى 3729.

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