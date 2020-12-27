الكرملين: الرئيس بوتين سيتلقى لقاحاً ضد «كورونا»

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتلقى اللقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لقناة «روسيا 1» التلفزيونية الرسمية «قال إنه سيتلقى التطعيم، اتخذ هذا القرار وينتظر إتمام جميع الإجراءات الشكلية».

ودشنت روسيا برنامجاً للتطعيم في ديسمبر الجاري بدءاً بالأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن بمقدور من تزيد أعمارهم على 60 عاماً التقدم بطلب لتلقي التطعيم اعتباراً من غد الاثنين. يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة، أمس، حصول اللقاح على موافقة ليستخدمه كبار السن بعد تجربة منفصلة.

كان بوتين، الذي يبلغ من العمر 68 عاماً، قد قال في وقت سابق إن اللقاح الروسي فعال وآمن وإنه لا يرى سبباً يدفعه لعدم تلقيه، مضيفاً أنه ينتظر أن يصبح متوفراً.

ويمارس بوتين عمله عن بُعد بشكل أساسي منذ بدء تفشي فيروس كورونا، حيث يعقد الاجتماعات عبر روابط فيديو.

وقال الرئيس الروسي، في أغسطس الماضي، إن ابنته شاركت في التجربة السريرية للقاح.