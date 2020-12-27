جماعة بوكو حرام تنفذ هجمات دامية على 3 قرى نيجيرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 43 دقيقة جماعة بوكو حرام نفذت جماعة بوكو حرام هجمات دامية على 3 قرى نيجرية أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أربعة عناصر أمن، بحسب وكالة فرانس برس. ووصل المهاجمون مساء السبت الى قرى شافا وأزاري وتشان الادي في ست شاحنات واضرموا النار في المنازل والمقار العامة مطلقين النار عشوائيا على السكان. وسائر القتلى قرويون كانوا يحاولون الفرار. ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعدا للهجمات منذ بداية كانون الاول.

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