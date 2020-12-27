بالفيديو: انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في فرنسا لهذا السبب

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آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 5:07 مساءً
فرنسا
اجتاحت العاصفة “بيلا” مناطق شمال غرب فرنسا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل، ما أدى انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف منزل، اليوم الأحد.
وأعلنت شركة إنيديس لتوزيع الكهرباء على تويتر، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ستة آلاف منزل في نورماندي وعن حوالي أربعة آلاف منزل في بروتاني.
وضربت العاصفة في وقت سابق، بريطانيا، حاملة معها رياحا قوية حذر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد من أنها تشكل خطرًا على الحياة جراء الحطام المتطاير والأمواج الكبيرة.
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