في حوار مع “يديعوت أحرنوت”.. فتاح العلوي تتعهد بجلب 200 ألف سائح إسرائيلي سنويا للمغرب

أجرت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأحد، حوارا مع صحيفة “ياديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، تحدثت فيه عن استراتيجيتها لاستقطاب السياح الإسرائيليين، بعد اتخاذ الرباط قرار إعادة اتصالها مع إسرائيل.

وقالت العلوي، في الحوار، الذي نشر، اليوم، إنها ستعمل بجد على جعل المغرب الوجهة الأكثر إقبالا من طرف الإسرائيليين، وأن وجهة المغرب ستتجاوز دبي.

وتحدثت العلوي عن استعدادها للوفاء بخطتها لجلب 200 ألف إسرائيلي إلى المغرب، سنويا، وقالت: “طموحنا كبير للغاية، وسنقوم، أيضا، بإحضار إسرائيليين ليسوا من أصل مغربي، ولا يعرفون بلدنا، وسوف يقعون في حبه”.

وكان المغرب قد أعلن أنه يعتزم استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وتسهيل الرحلات الجوية المباشرة، لنقل اليهود من أصل مغربي، والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي، والتكنولوجي”، فيما أكد “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن، سابقا، ولسنوات عديدة إلى غاية عام 2002”.