كشف الممثل عبد الإله رشيد تفاصيل مسلسله “داير البوز”، الذي يعرض قريبا على شاشة القناة الأولى، مبرزا تفاصيل قصته، التي تنقل واقع شاب حالم بالشهرة، واحتراف التمثيل.
وصرح عبد الإله رشيد لـ”اليوم 24” أن المسلسل من إخراج علاء أكعبون، وسيناريو فاتن اليوسفي، ويشارك فيه إلى جانبه ممثلون معروفون مثل راوية، ومهدي فلان، وحكيم رشيد، وعادل أبا تراب.
وأشار عبد الإله رشيد إلى أن المسلسل يحكي من خلال 4 حلقات قصة شاب ممثل، يبحث عن الشهرة في قالب يلامس واقع الشباب العاشق للفن، وينقل في طيات من محطات عاشها فعلا عبد الإله رشيد في بداية مساره.
وكشف عبد الإله رشيد بشكل حصري لـ”اليوم 24″، شروعه في الوقت الحالي في تصوير سادس فيلم روائي له في مدينة مراكش.
كانت هذه تفاصيل خبر “داير البوز”.. عبد الإله رشيد لـ”اليوم 24″: مسلسلي الجديد ينقل محطات عشتها فعلا في بدايتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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