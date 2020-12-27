إلغاء احتفالات رأس السنة…مهنيو القطاع السياحي: خسارة كبيرة في القطاع

يسود قلق كبير في صفوف العاملين في القطاع السياحي، في مختلف المدن المغربية، بسبب التدابير الاحترازية الجديدة، التي فرضتها الحكومة المغربية، والتي تقضي بحظر التجول الليلي لمدة ثلاثة أسابيع، وتحديد مواعيد إغلاق المطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى الإغلاق الكلي للمطاعم بالنسبة إلى مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وطنجة، وأكادير.

تعليقا على هذا الموضوع، يقول محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “القرار الحكومي الأخير، دفع العديد من السياح بإلغاء الحجوزات بمجموعة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية”، مبرزا، “أن الاجراءات الفجائية، التي تصدرها الحكومة، أجهزت على بصيص الثقة لدى العاملين في القطاع السياحي”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “احتفالات رأس السنة تخلق نوعا من الرواج في صفوف المؤسسات السياحية، إلا أن الحكومة تصدر قراراتها، بشكل فجائي، ومن دون سابق إنذار”، والنتيجة، بحسبه، “خسارة كبيرة في القطاع”.

وأورد محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب “أن الإجراءات الأخيرة، التي أصدرتها الحكومة، ترسل رسالة واضحة، مفادها، أن الاستثمار في قطاع السياحة مغامرة، ومقامرة بالمال، والصحة، وسوء المصير”، مستطردا، ” لايعقل أن نظل نتوسل الحكومة لحماية مقاولاتنا، وأجرائنا لما يزيد عن عشرة أشهر، ونبقى إلى حدود الساعة نصارع من أجل البقاء بإمكانيات شخصية”.