إجهاض محاولة لـ”الحريك” في الناظور…44 شخصا ضمنهم نساء كانوا يستعدون لرحلة بطعم “الموت”

تمكنت عناصر الشرطة في المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة الناظور، صباح اليوم الأحد، من إجهاض محاولة للهجرة غير المشروعة، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في تكوين عصابة إجرامية، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم هذا النشاط الإجرامي، والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية الأمنية المذكورة أسفرت عن ضبط 44 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم مجموعة من النساء، أثناء استعدادهم للهجرة بطريقة سرية، انطلاقا من المنطقة البحرية الفاصلة بين شاطئ “بوكانا” وبحيرة “مارشيكا”، فيما تم أيضا حجز قارب مطاطي مزود بمحرك، ومجموعة من سترات النجاة، وبراميل تحتوي على وقود البنزين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع منظم الهجرة غير المشروعة، والمرشحين إليها للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها، وارتباطاتها المحتملة، سواء داخل المغرب، أو خارجه.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن إجهاض هذه العملية للهجرة غير المشروعة يأتي في إطار الجهود المكثفة، والمتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهجير السري، والاتجار في البشر.