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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير أليم يودي بحياة 40 شخصاً في الكاميرون والان مع التفاصيل
الأحد 27 ديسمبر 2020
لقي نحو 40 شخصاً حتفهم في حادث سير، بعد اصطدام شاحنة وحافلتين في الكاميرون اليوم الأحد.
وقال رئيس الشرطة المحلية بولي إيبو إن نحو 18 شخصا أصيبوا في الحادث.
وكانت الشاحنة تحاول تخطي حافلة ركاب، ولكنها اصطدمت بها، ودفعتها للسقوط في نهر قريب.
وبعد بضعة دقائق، سقطت في النهر أيضا حافلة أخرى، كانت تحاول تجنب الحشود التي تجمعت حول الحادث الأول.
وقالت الشرطة إنه جرى نقل المصابين للعاصمة ياوندي لتلقى العلاج.
ووقع الحادث على طريق ياوندي-فومبان السريع بالقرب من نديكي في غرب الكاميرون.
ويشار إلى أن حوادث الطرق المميتة شائعة الحدوث في الكاميرون ودول أخرى في أفريقيا، ويرجع ذلك غالبا إلى سوء صيانة الطرق والمركبات.
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