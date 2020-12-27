تسجيل 14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا قي تركيا



أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 254 وفاة و14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.



وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102، وفي 25 ديسمبر 17543، وفي 26 ديسمبر 15118. وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14205 أشخاص، ليصل إلى مستوى 2147578 حالة.وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102، وفي 25 ديسمبر 17543، وفي 26 ديسمبر 15118. وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19878 شخصا بعد تسجيل 254 حالة جديدة، مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 في 24 ديسمبر، و256 في 25 ديسمبر، و253 في 26 ديسمبر.

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