بالصور.. شجرة الميلاد في قلب التحرير

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الاحد، وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد. عدسة "الخليج 365" تجولت في الساحة والتقطت هذه الصور: تصوير: علي جاسم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.