بيان رسمي.. برشلونة يعلن غياب ميسي عن مواجهة إيبار

وعاد برشلونة اليوم إلى التدريبات بعد أربعة أيام إجازة للاحتفال بأعياد الميلاد، مع عائلاتهم، وغاب الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق.

وبحسب ما أورده النادي في بيان رسمي، أنه "من المتوقع أن يعود ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة بعد مباراة الفريق أمام إيبار".



وبالتالي، ستمتد عطلة اللاعب في بلده روزاريو بالأرجتين، حيث طار مباشرة بعد مواجهة بلد الوليد يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بثلاثية كان لـ ميسي هدفًا فيها.

النادي لم يعلن إصابة اللاعب، مشيرًا إلى أنه حصل على إذن من المدرب رونالد كومان بأن يمدد إجازته ويعود عقب مواجهة إيبار.

ويواجه برشلونة نظيره إيبار يوم 29 كانون الاول الجاري على ملعب كامب نو.

