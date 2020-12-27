بيان رسمي.. برشلونة يعلن غياب ميسي عن مواجهة إيبار

2020-12-27 | 16:32
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أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق، قبل مواجهة إيبار بالجولة المقبلة من الدوري الإسباني.
وبحسب ما أورده النادي في بيان رسمي، أنه "من المتوقع أن يعود ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة بعد مباراة الفريق أمام إيبار".
وبالتالي، ستمتد عطلة اللاعب في بلده روزاريو بالأرجتين، حيث طار مباشرة بعد مواجهة بلد الوليد يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بثلاثية كان لـ ميسي هدفًا فيها.
النادي لم يعلن إصابة اللاعب، مشيرًا إلى أنه حصل على إذن من المدرب رونالد كومان بأن يمدد إجازته ويعود عقب مواجهة إيبار.
ويواجه برشلونة نظيره إيبار يوم 29 كانون الاول الجاري على ملعب كامب نو.
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