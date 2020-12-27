شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: خامنئي فاشل.. وروحاني قتل 192 ألفاً بكورونا والان مع التفاصيل
وقالت رجوي، في تغريدة لها على تويتر اليوم (الأحد): التباطؤ والتسويف من قبل خامنئي وروحاني في شراء لقاح كورونا، استمرار للسياسة الإجرامية التي تسببت في وفاة 192 ألفاً من مواطنينا منذ بداية تفشي الوباء. وأضافت رجوي أن هذه اللعبة القذرة ستخلف مرة أخرى المزيد من الضحايا بين المواطنين المحرومين المضطهدين في إيران.
وأكدت أنّ النظام الإيراني يحاول منذ أشهر التملص من شراء اللقاح ويعد بتوفير اللقاح الداخلي من قبل لجنة تنفيذ أوامر الخميني.
وكان رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني حسين علي شهرياري، قال إن الحكومة الإيرانية فشلت في توفير التمويل اللازم لشراء لقاح كورونا. وأضاف شهرياري في حوار مع وكالة «إسنا» الإيرانية شبه الرسمية، أن إيران يتوجب عليها الحصول على المال اللازم من خلال تحويل عملتها المحلية إلى عملة الفرنك ومن ثم إرساله إلى الخارج للحصول على اللقاح، لكنها لم تستطع فعل ذلك.
ولم يكشف شهرياري أسباب فشل إيران في تحويل عملتها إلى الفرنك وإرسالها إلى الخارج، في حين أن النظام أصدر تصريحات متضاربة بخصوص الحصول على لقاح كورونا من الخارج، بحسب تقرير موقع «راديو فردا».
فيما كان رئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي، أفاد بأن عملية نقل الأموال من أجل الحصول على لقاحات كورونا، تواجهها مشاكل بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
وقال رئيس اللجنة العلمية بمقر مكافحة كورونا مصطفى قانعي، إن إيران ليس لديها الطائرات ووسائل النقل الضرورية المخصصة لنقل لقاح فايزر.
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