شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أول إصابتين بسلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأردنيين وفدا من بريطانيا.

وقال عبيدات: إنه «تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا».

وأضاف: إن رصد «الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم»، وأوضح: إن «الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت 19 ديسمبر/ كانون الأول وحالتهما الصحية ممتازة».

وقال وزير الصحة الأردني: «تتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين إلى حين انتهاء فترة العزل المنزلي».

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين الماضي 21 ديسمبر/ كانون الأول حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وسجل الأردن حتى الآن 286 ألفاً و356 إصابة مؤكدة بالفيروس، و3729 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 932 منهم 135 على أجهزة التنفس الصناعي. (أ ف ب).