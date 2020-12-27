عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في «تحضيري» قمة «التعاون»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ146 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير/كانون الثاني 2021.

وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وشارك فيه وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل. (وام)

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