شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء وسياسيون عرب رحلوا في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبد الكريم إبراهيم:

شهد العام 2020 رحيل عدد من القادة والزعماء العرب البارزين، الذين تركوا خلفهم بصمات واضحة، وساهموا بجلاء في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، وكان لهم تأثير كبير عكسته أجواء الحزن والحِداد التي خيّمت على بلدانهم، ومراسم التشييع المهيبة التي حظوا بها، وكان من أبرز الزعماء الراحلين، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومحمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق، ومحمد ولد الشيخ عبد الله الرئيس الموريتاني الأسبق.

كما رحل هذا العام عدد من السياسيين والمسؤولين العرب المعروفين، الذين شغلوا مناصب مختلفة في حكومات بلدانهم، وارتبطت أسماؤهم بالكثير من الأحداث والمراحل المهمة التي مرَّت بها أوطانهم؛ خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين، ونالوا من حكومات وشعوب بلدانهم مراسم تشييع لائقة تكريماً لهم، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، وحامد القروي رئيس الوزراء التونسي الأسبق، وعبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المغربي الأسبق، وغيرهم.

عُمان تنعى سلطانها

في العاشر من يناير/كانون الثاني 2020، ودَّعت سلطنة عُمان وشعبها؛ السلطان قابوس بن سعيد «1940-2020»، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاماً، وعمَّت أجواء الحزن والحِداد أرجاء البلاد خلال مراسم التشييع، وقد ووري الثرى في مقبرة العائلة بولاية «بوشر» التابعة لمحافظة مسقط، بعد جنازةٍ عسكرية مهيبة، وأمضى السلطان الراحل، وهو السلطان التاسع لسلطنة عُمان، 50 عاماً في الحكم ابتداءً من 1970، وبعد وفاته أعلنت سلطنة عُمان تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد.

الكويت تودع أميرها

وافت المنيّةُ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح «1929-2020» في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2020، عن عمر ناهز 91 سنة، وقد نُقل إلى مثواه الأخير في مقبرة «الصليبخات»، وأقيم موكب مهيب لجنازة الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن؛ حيث كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد وفاته، تولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد خلفاً للأمير الراحل.

مصر تُشيّع رابع رؤسائها

في الخامس والعشرين من فبراير/شباط 2020، توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك «1928-2020» عن عمر ناهز 92 سنة، وقد شُيّع جثمان رابع رؤساء مصر في جنازة عسكرية مهيبة حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم دُفن بمقبرة الأسرة في حي مصر الجديدة شرق القاهرة، وبعدها أُعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام، وكان الراحل قد حكم مصر 29 سنة بين عامي 1981 و2011.

حِداد في موريتانيا

غيَّب الموت الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ عبد الله «1938-2020» عن عمر ناهز 82 عاماً، وكان الراحل قد شغل منصب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بين عامي 2007 و2008، ويعدّ ولد الشيخ عبدالله، وهو سابع رؤساء موريتانيا، أولَ رئيس مدني يحكم البلاد عن طريق انتخابات، وعقب وفاته في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2020؛ أُعلن الحداد لمدة 3 أيام.

البحرين تُنكّس الأعلام

توفي رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «1935-2020» في الحادي عشر من نوفمبر 2020؛ عن عمر ناهز 84 عاماً، وكان الأمير الراحل قد شغل المنصب على مدى 50 عاماً منذ 1970، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة «الحنينية» بالرفاع، وعقب وفاته أُعلن الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، وقد عُيِّـنَ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً للوزراء في البحرين خلفاً للأمير الراحل.

رحيل «حكيم» السودان

رحل رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي «1935-2020» في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عن عمر ناهز 84 عاماً، وكان الراحل قد شغل منصب رئيس الحكومة في السودان لفترتين، الأولى بين عامي 1966 و1967، والثانية من 1986 إلى 1989، وقد حضر آلاف السودانيين مراسم تشييع السياسي الملقب بـ«الحكيم» في مسقط رأسه بأم درمان.

ورحل عن عالمنا خلال العام 2020 عدد آخر من المسؤولين والسياسيين العرب، وهم رئيس الوزراء التونسي الأسبق حامد القروي «1927-2020، ورئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل «1952-2020»، ورئيس الوزراء المغربي الأسبق عبدالرحمن اليوسفي «1924-2020»، ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق بلعيد عبدالسلام «1928-2020»، ورئيس وزراء اليمن الأسبق عبدالقادر باجمال «1946-2020».