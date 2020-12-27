شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفجيرة للكرة الإلكترونية تنطلق 3 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن تنظيم بطولة الفجيرة الإلكترونية الأولى لكرة القدم «فيفا 21» برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول» في الفترة من 3 إلى 8 يناير/كانون الثاني 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة في مقر الجمعية بالفجيرة،بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد الكياني المشرف العام، وعلي البلوشي مدير البطولة.

وقدّم خالد الظنحاني الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الرعاية الكريمة، والدعم المستمر للأنشطة المجتمعية والرياضية التي من شأنها خلق جيل واعٍ وقادر على التفكير والتخطيط السليم لمستقبل أفضل لمجتمعنا ودولتنا الحبيبة، لافتاً إلى أن البطولة حظيت باهتمام ودعم عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ودائرة الصناعة والاقتصاد،مؤكداً أهمية التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية في سبيل تفعيل الأنشطة والفعاليات المجتمعية والرياضية ودورها في تعزيز الروابط والعلاقات بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد سعيد الكياني أن البطولة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية في ظل جائحة كورونا، حيث تم العمل على هذا الرهان كمسؤولية مجتمعية من جمعية الفجيرة الثقافية للإشراك الفاعل للشباب وحثهم على ملء أوقات فراغهم بطريقة إيجابية عن طريق نشاط رياضي تكنولوجي، وأضاف أن هذه البطولة بمثابة تسخير التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في إشاعة روح المنافسة بين الشباب من خلال هذه الرياضة الإلكترونية، وذلك تناغماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل ثقافة الابتكار منتشرة بين الشباب في قالب ثقافي رياضي.

وأوضح علي البلوشي أن البطولة تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى21 سنة، بهدف صقل المهارات وإبراز المواهب، مشيراً إلى رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، منوهاً إلى أن إقامة البطولة في ظل جائحة كورونا تأكيد على أهمية العمل بروح الابتكار من أجل خلق فرص ترفيهية هادفة وبأفكار مثمرة.