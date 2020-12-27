جامعات رائدة تنضم إلى إئتلاف التعلم عبر الإنترنت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية إلى جانب مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على مذكرات تفاهم مع تسع جامعات رائدة في دولة الإمارات، لإطلاق ائتلاف جامعات الإمارات للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، في إطار خطة العمل الشاملة التي ترمي إلى تطوير برامج جامعية عبر الإنترنت معتمدة.

وقد انطلقت المبادرة في 9 ديسمبر، وحضر التوقيع كل من الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وراشد عبدالله الغرير، عضو مجلس أمناء المؤسسة، بالإضافة إلى الإدارة العليا لجامعة الإمارات، والجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة البريطانية في دبي، وجامعة خليفة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي.

ويمثل توقيع هذه المذكرات الخطوة الأولى من خطة عمل الإتلاف، والذي يعد مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة ويهدف لدعم الجامعات الإماراتية من أجل تعزيز برامجها عبر الإنترنت وجعلها متاحة إلى أكبر عدد من الطلاب في الإمارات وخارجها، ويقضي الهدف بإطلاق برامج عبر الإنترنت عالية الجودة ومعتمدة تصب في مصلحة الطلاب الإماراتيين والعرب.

جودة التعلم

وعن المبادرة، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «إطلاق ائتلاف الجامعات الإماراتي لجودة التعلم عبر الإنترنت يؤكد على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة التي تقضي بجعل التعلم عبر الإنترنت عالي الجودة متاحاً أمام الطلاب، ويتماشى مع رؤية قيادة الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد ساهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تسليط الضوء أكثر على حاجتنا إلى تفعيل منصات التعلم المبتكرة التي تساعد في الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها طلابنا الشباب».

فيما أعرب الدكتور محمد المعلا، قائلا: «إنه بهذه الخطوة ندشن مرحلة جديدة من التعاون المثمر في قطاع التعليم العالي من خلال تفاهمات، سيكون لها الأثر البارز على جودة التعلم المقدم لدى نخبة من جامعاتنا، وتحتل هذه الشراكة أهمية استثنائية، كون القطاع الخاص شريك استراتيجي في هذا المشروع، ممثلاً بمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.

وأكد السعي من خلال المبادرة إلى تعزيز التعاون بين جامعاتنا الرائدة، من خلال الاستثمار في جودة التعليم المقدم عبر إتاحة برامج التعلم المعتمدة عبر الإنترنت لشريحة واسعة من الطلبة، وإفساح المجال أمام الجامعات لتطوير برامج جامعية عبر الإنترنت معتمدة وإطلاقها بحلول العام 2022 وهو ما يسهم في الوقت نفسه في بلورة الممكنات التي تسهم في بناء قدرات مختلف الجامعات في الدولة في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وصرح راشد الغرير: «سعداء جداً لهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومجموعة من الجامعات الرائدة في الدولة بهدف التعاون على الابتكار وإطلاق برامج دراسية عبر الإنترنت ذات جودة عالية خلال العامين القادمين.»

مذكرة تفاهم

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية، ستشارك الجامعات في تقييم الاحتياجات، بهدف الكشف عن الفرص والتحديات وتحديد نقاط القوة والاحتياجات اللازمة من أجل تطوير مساقات وبرامج جامعية عبر الإنترنت لكل من الجامعات المشاركة. وستعمل المؤسسة على توفير هذا التقييم من خلال وحدة تصميم البرامج التعليمية للتعلم الإلكتروني في «اتحاد التعليم المتصل خلال الأزمات»، وهو هيئة مستقلة تتألف من مجموعة مؤسسات من شتى أنحاء العالم تعمل معاً من أجل تصميم برامج التعلم عبر الإنترنت عالية الجودة وتقديمها إلى الطلاب وبناء القدرة المحلية في الوقت عينه لتحقيق وصول قابل للتوسعة.

ومن المخطط أن يكتمل تقييم الاحتياجات للجامعات في أوائل عام 2021، حيث ستحصل بعد ذلك كل جامعة على تقريرٍ مفصلٍ من شأنه أن يوجه عملية بناء القدرات فيها، بالإضافة إلى إرشاد تصميم البرامج ورحلة تقديمها في المرحلة التالية من المشروع.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ورئيسة جامعة زايد: «سيساعد هذا المشروع الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في الإمارات على تطوير برامج شهادات عالية الجودة سيتم تقديمها عبر الإنترنت بالكامل إلى الطلاب سواءً من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم، ستقوم الجامعات بذلك بالتعاون مع المؤسسة ووزارة التربية».

شراكة طويلة

كما قال البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «من أهم الدروس التي تعلمناها من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، أن نجاح التعليم الجامعي يعتمد على تضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات العطاء والجامعات. ولعل ائتلاف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية خير مثال على الشراكة».

وصرح الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي: «تُعد التكنولوجيا الرقمية والتعليم عبر الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي في العالم، والفرص في هذا المجال هائلة، ومن شأن ذلك أن يفسح المجال أمام نظام تعليمي يناسب كل شخص على حدة».

بالإضافة إلى ذلك، قال تشارلز جريم، نائب وكيل الجامعة للأبحاث المؤسسية والتقييم والشؤون الأكاديمية في جامعة نيويورك أبوظبي:«برأينا، الجامعة هي واحدة من أفضل المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتتمتع بإمكانية تقديم بعض من أفضل البرامج عبر الإنترنت في المنطقة».

كما صرح الدكتور عيسى بستكي، رئيس جامعة دبي بقوله: «سيضيف ذلك قيمة كبيرة لعملية التعلم بكل ما في الكلمة من معنى، من حيث التعلم النظري، والتنفيذ العملي، والتشبع المعرفي، وتنمية المهارات».

وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في دبي: «إن ما أنجزته دولة الإمارات على مدى السنوات الخمسين الماضية قد وضع معياراً للتنمية الوطنية للسنوات الخمسين المقبلة، وسيلعب إئتلاف جامعات الإمارات دوراً أساسياً في مسار البلاد إلى الأمام».

شراكة القطاعين

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يشرفنا أن ننضم إلى المؤسسات الأكاديمية الأخرى في الدولة لنكون جزءًا من اتحاد الجامعات وهي مبادرة شراكة ثلاثية بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى دعم مشاركة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في تطوير برامج جامعية معتمدة عبر الإنترنت».

كما قال غالب علي الحضرمي البريكي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإمارات:«تلتزم الجامعة بالابتكار في مجال التدريس والتعلم، مع التركيز القوي على تعزيز أساليب التدريس الناشئة ودعم اعتماد التعلم عبر الإنترنت».