شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد بريطاني لـ «التصوير التشخيصي» بجامعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حصل قسم التصوير التشخيصي الطبي بكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة على الاعتماد الأكاديمي من كلية تقني الأشعة البريطانية، بعد تحقيقه أعلى معايير الجودة الشاملة في التعليم العالي في مجال التصوير التشخيصي الطبي.

وهنأت الدكتورة أمينة المرزوقي، عميد كلية العلوم الصحية، القسم بمناسبة حصوله على الاعتماد الأكاديمي من الكلية البريطانية وذلك في إطار جهود الكلية والقسم للوصول إلى أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية ومخرجاتها.

وأكدت المرزوقي، أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى والدعم المستمر من القيادة العليا للجامعة ممثلة في توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ومتابعة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة.

وفي السياق نفسه قدم الدكتور بشار عيسى رئيس قسم التصوير التشخيصي الطبي التهنئة لطلبة وخريجي القسم لهذا الإنجاز، والذي سوف يضع البرنامج في نفس مستوى البرامج التي تطرح في المملكة المتحدة مؤكدا أن مستوى العملية التعليمية ومخرجاتها يواكب التطورات العلمية محلياً وعالمياً.

وأكد أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي البريطاني ثمرة لجهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية خلال السنوات السابقة واللذين عملوا على خطط الجامعة الاستراتيجية لتجويد المخرجات الأكاديمية والحرص على رفد الوطن بالكوادر المؤهلة لدعم القطاع الصحي.

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