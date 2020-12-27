شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» تحتفي بإنجازات خريجي دفعة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفت الجامعة الأمريكية في الشارقة بإنجازات خريجي دفعة خريف 2020 في حدث افتراضي خاص أمس الأول، جمع الخريجين وأهاليهم وأصدقائهم من مختلف أنحاء العالم، والذي تضمن عرض فيديو خاص للخريجين وموقعاً إلكترونياً تم إنشاؤه خصيصاً للمناسبة للاحتفال بإنهاء 468 خريج وخريجة مرحلتهم الجامعية.

واستذكر الخريجون رحلتهم مع الجامعة، فقالت جنان الحجار، خريجة الماجستير في التخطيط العمراني في كلية العمارة والفن والتصميم: «لقد عززت الفترة التي قضيتها في الجامعة من ثقتي بنفسي وصقلت تفكيري الإبداعي. وأنا متحمسة للغاية بعد نهاية هذه الرحلة لاكتشاف آفاق أوسع واستكشاف فرص مهنية وأكاديمية جديدة».

وفي إشارة إلى أهمية الصداقات التي أقامها خلال سنوات دراسته الجامعية وأثرها عليه، قال عبد الرحمن ناصر حمدان، خريج هندسة الكمبيوتر من كلية الهندسة، والشغوف بالرياضة: «كان الطلبة يذهبون للحصص الدراسية لتكوين صداقات أما أنا فكنت أذهب لتدريب كرة القدم كل يوم حيث تحول الفريق إلى عائلتي، وكانت اللحظات التي أقضيها على ملعب كرة القدم تجعل أي توتر مررت به خلال اليوم يختفي ببساطة».

وبالمثل، تحدثت هيرا شبير، خريجة الاتصال الجماهيري من كلية الآداب والعلوم قالت: «إن أعز ذكرياتي عن الجامعة هي لقائي بأشخاص مختلفين في الحرم الجامعي كل يوم، والذي أضاف نكهة إلى روتيني اليومي، حتى السلام وحده كان يرسم ابتسامة على وجهي».

إلا أن هذه الرحلة جاءت أيضاً بمجموعة من التحديات التي عبر عنها خريج المالية محمد بدري، قائلاً: «لم يكن الأمر سهلاً دائماً، ولكني كنت أتطلع إلى هذا اليوم، وها أنا أتخرج بطريقة غير تقليدية. لقد نجحت. انتهت الرحلة لكن الذكريات ستدوم إلى الأبد».

«لقد كانت التجربة الجامعية بالنسبة للكثيرين فرصة لاكتشاف الذات والنضج» قالت أزكا طارق، خريجة التسويق في كلية إدارة الأعمال:

«تحولت الجامعة إلى بيتي الثاني، لقد مررت برحلة لتطوير ذاتي خلال السنوات التي قضيتها هناك، وأنا فخورة بما أصبحت عليه اليوم».

وهنأ البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة، الخريجين على إنجازاتهم مؤكداً على أن تصميمهم وصمودهم أمام التحديات يبعث على الأمل والثقة. وقال: «يُعرف خريجو أمريكية الشارقة بقدرتهم على تجاوز التحديات. كان على خريجي فصل خريف 2020 أن يتغلبوا على الصعوبات التي صاحبت ظهور الجائحة والتحول المهم في أساليب التعليم والتعلم. إن المثابرة التي أظهرها الخريجون والتزامهم بإكمال تعليمهم أمر مثير للإعجاب. نحن فخورون بنجاحهم ونتطلع إلى مساهماتهم في بناء عالم أفضل».

وتخلل الاحتفالية رسائل تهنئة من عمداء الكليات في الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي احتفلوا بالإنجازات الأكاديمية واللاصفية للخريجين.