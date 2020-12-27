شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تعذيب طفل يثير غضب العراقيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار مطقع فيديو يظهر تعرض طفل للضرب المبرح والتعنيف اللفظي بواسطة امراة قيل إنها «عمته» انتقاماً من والدته، في محافظة كربلاء بالعراق، ردود أفعال غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت شرطة كربلاء، تشكيل فريق؛ للقيام بالإجراءات اللازمة؛ للتعامل مع الحادث بعد إطلاعهم على الفيديو.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تتجاوز مدته دقيقتين امرأة - قيل إنها عمته - وهي تركل الطفل وتضربه على رأسه وتسقطه أرضاً، إلى جانب شتم والدته بألفاظ نابية، وسط تبادل الحديث مع امرأة أخرى تتخذ موقف المتفرج، فيما يقوم الطفل الذي يقدر عمره بثلاث سنوات بالبكاء من دون جدوى.

وتظهر لقطات أخرى المرأة وهي تحاصر الطفل في زاوية، وتحمل ما يبدو «إناء» به ماء ساخن، ولم يتبين إن كانت سكبت الماء على الطفل أو أنها اكتفت بتهديده.

وقال قائد شرطة كربلاء في بيان إنه «جرى البحث عن الطفل المعنف حتى تم التوصل إليه»، وأضاف: «تم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته وجرى اصطحابهم إلى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا الجزاء العادل».

وأوضح البيان: إن «المعلومات الأولية تظهر أن سبب التعنيف بحق الطفل هو خلافات عائلية».

بدوره، أشار مدير مكتب المفوضية العيا لحقوق الإنسان في كربلاء، ماجد دخيل عودة إلى تقديم فريق الشكاوى في المكتب، شكوى قانونية نيابة عن الطفل المجني عليه من أجل ضمان سير الإجراءات الأصولية.

وأكد توجه وفد مشترك يضم ممثلين عن المفوضية والشرطة المجتمعية ومديرية مكافحة العنف الأسري باتجاه مسكن الطفل؛ للبدء بالتحقيقات.

وسجلت كربلاء منذ بداية العام الحالي، 500 حالة عنف أسري تنوعت بين اعتداء الزوج على الزوجة والعكس واعتداء الأبناء على الآباء وبالعكس إضافة إلى اعتداءات أخرى.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، فقد تم تسجيل 15 ألف حالة للعنف الأسري خلال العام الحالي منها 9 آلاف حالة اعتداء من الزوج على زوجته، إلى جانب إصدار 4 آلاف أمر إلقاء قبض على خلفية تلك الحوادث.