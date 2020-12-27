شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يصدر قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في الإمارة، بما يضمن توافقها، كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس برئاسة سموه ومحمد بن زايد نائباً للرئيس وعضوية كل من هزاع بن زايد وطحنون بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.

ويضم المجلس الأعلى أيضاً كل من خلدون خليفة المبارك والدكتور أحمد مبارك المزروعي وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، والدكتور سلطان أحمد الجابر. على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس.

وسيقوم المجلس بوضع واعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة لهذه الشؤون ومتابعة تنفيذها مع الجهات المحلية المعنية.

ونص القانون على دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، حيث سيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول في ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.

وتضْمن القانون آلية عمل المجلس إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية.