شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: أتمنى صدور قانونى الإدارة المحلية والعلاقة بين المالك والمستاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا برلمان 2021 يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة وسط تحديات جسام سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مطالبته بتشكيل الوعى لدى المجتمع، مضيفا، "عندما نرى برلمان 2021 نجده مختلفًا تمامًا، ويواجه تحديات من نوع آخر، وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق، والمشروعات القومية".

وأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بعد تسلمه بطاقة العضوية، أن ما يميز برلمان 2021 أنه أفرز حزب أغلبية، وكيان جديد، وهو نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما يضم العديد من الكوادر البرلمانية، وارتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى، هذه المشاهد سوف تؤثر فى ظل تواجد 70% أعضاء جدد تحت قبة البرلمان، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تمامًا عن المجلس السابق، ونتمنى أن نشهد فى الربع الأول من البرلمان القادم نوعًا من التجانس، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية".

وحول الأجندة التشريعية، التى سوف تحظى باهتمامه، قال "السجينى": "إجراء تعديل تشربعى على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة يحمل التدرج فى رفع القيمة الإيجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء".

وقال "السجينى": "نتمنى أيضًا خلال الدورة البرلمانية الجديدة أن ننتهى من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه"، وحول التغيير أو التعديل الوزارى، قال "السجينى"، إنه لا يوجد نص دستورى يشير إلى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات، متابعا: "أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع إلى خطة الوزير، ومقارنتها بما تم تنفيذه، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالإبقاء على الوزير، أو تغييره".

ووجه النائب أحمد السجينى، الشكر والتقدير، للصحافة البرلمانية والمحررين البرلمانيين، على أدائها المهنى والرائع طيلة الـ 5 سنوات الماضية، قائلًا: "نتمنى أن يستمر هذا التواصل الرشيد خلال الـ 5 سنوات القادمة، لتحقيق المصالح العليا للبلاد وللمواطن المصرى الذى يحتاج منا الكثير والكثير".

وأضاف "السجينى" فى تصريحات على هامش الاحتفالية التى تقيمها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى لاستخراج كارنية العضوية: "أتقدم للزملاء الجدد والقدامى الذين نالوا ثقة الشعب المصرى بخالص التهانى ونتمنى لهم كل نجاح وتوفيق خلال الفصل التشريعى الثانى القادم".