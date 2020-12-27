شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب يعلن تسلم 83 نائبا بطاقات العضوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من أصل (90) نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردى عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى، فى بيان أن لجان الاستقبال مستمرة فى عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:

-الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هى : محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نائبًا.

-الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائبًا.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور فى أى يوم آخر لاستلامها عقب انتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر للنواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.