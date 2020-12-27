عمرو السنباطى: تعديل قانون الرياضة يسمح بتمثيل أكبر لأندية الإقاليم بالاتحادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، إن تعديل قانون الرياضة أحد أولوياته خلال الفصل التشريعى الثانى (2021- 2026)، وذلك بما يسمح بتمثيل أكبر للأندية الرياضة فى الأقاليم داخل الاتحادات الرياضة، فضلا عن تمكين الأندية بتأسيس شركات هادفة للربح لتستطيع تحقيق إيرادات للإنفاق على ذاتها، فرغم النص عليه بالقانون الحالى إلا أن هناك عائق كبير فى الإجراءات. جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه العضوية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي. وأضاف السنباطى، أن قانون الإدارة المحلية يدخل ضمن أولوياته التشريعية حيث أن هناك احتياج كبير فى الشارع للمحليات فى ظل المشاكل المتراكمة. شدد عمرو السنباطى أنه سيعمل على تنفيذ برنامجه الذى حمل عنوان "الإنسان أولا"، وهو يتضمن كافة الأمور والخدمات المتنوعة التى هدفها مساعدة ومساندة المواطنين وتطوير الخدمات التى تليق بهم. وكشف عمرو السنباطى عن تجهيز مقرات فى الدائرة للتواصل مع المواطنين وبحث آلية جمع ودراسة مطالب كل منطقة، وإطلاق خدمات إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعى تستهدف تسهيل التواصل السريع ما يحقق استجابة أسرع.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب. أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.

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