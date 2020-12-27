شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق لحصوله على شخصية العام على مستوى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بعد غدٍ الثلاثاء بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى وذلك وفقًا للإعلان الرسمى الصادر عن منظمة AFICTA التى تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الافريقية.

جاء حصول النائب علب الجائزة وفق إعلان رسمى صادر عن منظمة أفيكتا AFICTA؛ الذى تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الأفريقية، حيث تستهدف التركيز على تحديد أبرز قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى القطاعين العام والخاص الأفريقيين، الذين كانت لهم إنجازات فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح الحكومات والمواطنين على مستوى القارة الأفريقية.

ويستند الاختيار بشكل صارم على ترشيحات أعضاء الجمعية العمومية من كل دول القارة. ومن ثم التصويت السرى المباشر لاختيار الفائز، وهو الذى انتهى هذا العام للنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، حيث حصل على 72% من أصوات خبراء الصناعة والمهنيين والشركات فى أفريقيا.