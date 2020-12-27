شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب عبد الحميد كمال بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب إصابته بفيروس كورونا.

وقال كمال، لـ"الخليج 365" إنه تأكد من إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى مجموعة من التحاليل الخاصة بـ "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه يطبق العزل المنزلى وبدا فى تلقى برتوكول العلاج

وكانت وزارة الصحة والسكان،اعلنت فى بيان لها عن أعراض فيروس كورونا المستجد مثل الرشح والعطس والكحة والشعور بآلام فى الجسم وإسهال وقيء وضيق فى التنفس، مطالبة المواطنين بحماية أنفسهم وارتداء الكمامات والتزم التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر مع الآخرين وتطهير اليد .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بالمحافظة على غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدة مرات فى اليوم للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، كما دعت الوزارة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل الكمامة والتباعد البدنى والمحافظة على النظافة الشخصية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تراجع نسب الشفاء بمستشفيات العزل بالجمهورية من فيروس كورونا لـ83.3%، لافتة إلى خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.